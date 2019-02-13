Жители Ростовской области стали реже допускать "просрочки" по кредитным картам

В четвертом квартале 2018 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам были отмечены в Москве (7,6%), Санкт-Петербурге (9,5%), Ханты-Мансийском АО (11,5%). Самые высокие показатели доли "просрочки" свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Ставропольский (25,9%) и Алтайский (24,4%) края, а также Кемеровская (23,0%) область. Также самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по кредитным картам по сравнению с аналогичным периодом 2017 года показали Республика Башкортостан (-17,7 п.п.), Кемеровская (-9,6 п.п.) и Саратовская (-6,5 п.п.) область.