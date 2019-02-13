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Жители Ростовской области стали реже допускать "просрочки" по кредитным картам

13 февраля 2019, 15:52
Фото: katemangostar / freepik.com
Доля просроченной задолженности по кредитным картам более 30 дней к основному объему действующих кредитов в Ростовской области по итогам четвертого квартала 2018 года составила 21,7%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по сравнению с данными за аналогичный период 2017 года доля просроченной задолженности по кредиткам в регионе снизилась на 2,9%.

Эти показатели позволили Ростовской области занять по доле просроченной задолженности по картам 27 место среди 30 субъектов РФ по объемам данного вида розничного кредитования.

В четвертом квартале 2018 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам были отмечены в Москве (7,6%), Санкт-Петербурге (9,5%), Ханты-Мансийском АО (11,5%). Самые высокие показатели доли "просрочки" свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Ставропольский (25,9%) и Алтайский (24,4%) края, а также Кемеровская (23,0%) область. Также самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по кредитным картам по сравнению с аналогичным периодом 2017 года показали Республика Башкортостан (-17,7 п.п.), Кемеровская (-9,6 п.п.) и Саратовская (-6,5 п.п.) область.

"В целом по России доля просроченной задолженности по кредитным картам составила 16,6%, что на 3,2 процентных пункта меньше, чем в четвертом квартале 2017 года", - говорится в исследовании.

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