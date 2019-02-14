Концерн SSC North America испытала новый гиперкар

Отмечается, что купе SSC Tuatara оснащено 5,9-литровым двигателем с двумя турбонагнетателям. Так, бензиновый двигатель выдает 1350 л.с., на специальной бензоэтиловой смеси — 1750 л.с. Кузов гиперкара выполнен из углепластика. Масса автомобиля составляет 1247 кг, а коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,279.