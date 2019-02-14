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Концерн SSC North America испытала новый гиперкар

14 февраля 2019, 14:01
Фото: g1.nh.ee
Американская фирма SSC North America опубликовала двенадцатого февраля на своем YouTube-канале испытание гиперкара Tuatara во время движения.

Газета "Известия" пишет, что представленный гиперкар - двухдверном купе, выпущенное ограниченным тиражом в сто экземпляров. В соответствии с концепцией, автомобиль должен стать самым быстрым дорожным спорткаром в мире.

Отмечается, что купе SSC Tuatara оснащено 5,9-литровым двигателем с двумя турбонагнетателям. Так, бензиновый двигатель выдает 1350 л.с., на специальной бензоэтиловой смеси — 1750 л.с. Кузов гиперкара выполнен из углепластика. Масса автомобиля составляет 1247 кг, а коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,279.

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