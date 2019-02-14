Мишек из декоративных роз чаще всего покупали ростовчане ко Дню влюбленных

Спрос на мишек в предпраздничные дни возрос в 36 раз, при этом доля объявлений с пометкой “к 14 февраля” в Ростове стала одной из самых больших в стране. В число самых романтичных городов вошел также соседний Краснодар.
Средняя стоимость мишки из роз в Ростове составила 1,77 тысячи рублей, при этом самыми дорогими стали мишки красного цвета, 2,1 тысячи рублей, а самыми дешевыми - зеленые, 1,84 тысячи рублей.
Что касается высоты, то более половины предложений составили мишки размером 20 и 40 сантиметров.