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Мишек из декоративных роз чаще всего покупали ростовчане ко Дню влюбленных

14 февраля 2019, 09:31
Фото: freepik / freepik.com
Мишки из декоративных роз стали самым популярным подарком среди жителей Ростова-на-Дону ко Дню влюбленных, сообщила пресс-служба сайта бесплатных объявлений Юла.

Спрос на мишек в предпраздничные дни возрос в 36 раз, при этом доля объявлений с пометкой “к 14 февраля” в Ростове стала одной из самых больших в стране. В число самых романтичных городов вошел также соседний Краснодар.

Средняя стоимость мишки из роз в Ростове составила 1,77 тысячи рублей, при этом самыми дорогими стали мишки красного цвета, 2,1 тысячи рублей, а самыми дешевыми - зеленые, 1,84 тысячи рублей.

Что касается высоты, то более половины предложений составили мишки размером 20 и 40 сантиметров.

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