Низкое качество местной продукции назвали барьером в развитии городской среды на Дону

В среду, 13 февраля, в Ростове состоялось заседание дискуссионной площадки "Открытая трибуна" на тему "Городская среда на Дону: проблемы и перспективы", которое прошло впервые в нестандартной для таких мероприятий игровой форме. Участники разделились на группы: архитекторы, ландшафтные дизайнеры, городские активисты, представители исполнительной власти (государственные и муниципальные служащие), производители, подрядчики и другие, каждая из которых вырабатывала общие взгляды на процесс формирования комфортной городской среды в Ростовской области. Одним из вопросов, на который пришлось ответить участникам: какие существует риски и барьеры для достижения поставленных целей по формированию комфортной городской среды.
"Для нас важно, как мы будем чувствовать себя в новой городской среде, и в связи с этим хотелось бы увеличения потребности потребления продукции из Ростовской области. Благодаря ФЗ-44 у нас есть возможность привлечения со всей России подрядчиков, но мы хотим, чтобы и в нашем регионе про нас не забывали", - сообщил один из производителей.
По мнению Светланы Мананкиной, один из рисков - это отсутствие качественных производителей оборудования, малых архитектурных форм, в Ростовской области.