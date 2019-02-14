Низкое качество местной продукции назвали барьером в развитии городской среды на Дону

"Для нас важно, как мы будем чувствовать себя в новой городской среде, и в связи с этим хотелось бы увеличения потребности потребления продукции из Ростовской области. Благодаря ФЗ-44 у нас есть возможность привлечения со всей России подрядчиков, но мы хотим, чтобы и в нашем регионе про нас не забывали", - сообщил один из производителей.