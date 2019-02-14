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Об изменениях в правилах перевозки питомцев в самолетах рассказали ростовчанам

14 февраля 2019, 08:08
Фото: pixabay.com
С 14 февраля изменились правила перевозки домашних животных в салоне самолета, сообщила СББЖ Ростова-на-Дону.

С указанной даты некоторые компании ужесточили требования к размерам жестких контейнеров и сумок-переносок. Теперь размер сумки-переноски по сумме трех параметров не должен превышать 126 сантиметров вместо 135 , а этот же показатель для жесткого контейнера сократили со 125 сантиметров до 100. Вес переноски вместе с животным не должен превышать 8 килограммов.

Такие размеры позволят разметить сумку под впереди стоящим креслом, что исключит неудобства при размещении пассажиров и перемещении людей.

Отмечается, что пассажиры с билетами, купленными до 13 февраля включительно, смогут перевезти своих питомцев по старым требованиям.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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