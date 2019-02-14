Об изменениях в правилах перевозки питомцев в самолетах рассказали ростовчанам

С указанной даты некоторые компании ужесточили требования к размерам жестких контейнеров и сумок-переносок. Теперь размер сумки-переноски по сумме трех параметров не должен превышать 126 сантиметров вместо 135 , а этот же показатель для жесткого контейнера сократили со 125 сантиметров до 100. Вес переноски вместе с животным не должен превышать 8 килограммов.
Такие размеры позволят разметить сумку под впереди стоящим креслом, что исключит неудобства при размещении пассажиров и перемещении людей.
Отмечается, что пассажиры с билетами, купленными до 13 февраля включительно, смогут перевезти своих питомцев по старым требованиям.