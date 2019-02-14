rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Средний размер ипотеки в Ростовской области вырос на 5% в 2018 году

14 февраля 2019, 16:18
Фото: bearfotos / freepik.com
Средний размер ипотечного кредита в Ростовской области составил по итогам 2018 года 1,9 миллиона рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с данными за 2017 год средний размер ипотеки в регионе вырос на 4,8%. По динамике роста этого показателя область оказалась в списке аутсайдеров вместе с Воронежской областью (+2,2%) и Ямало-Ненецком АО (+4,7%), а также в Нижегородской областью (+4,8%)

Тем не менее по величине среднего ипотечного займа Ростовская область заняла 14-е место в списке регионов РФ.

В целом по стране в 2018 году средний размер ипотечного кредита вырос за год на 9,4% и составил 2,19 миллиона рублей. Наибольший средний размер ипотечного кредита в 2018 году был зафиксирован в Москве (4,80 миллиона рублей), Московской области (3,34 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (2,77 миллиона рублей), Ямало-Ненецком АО (2,77 миллиона рублей) и Ленинградской области (2,47 миллиона рублей). При этом наиболее заметную динамику роста данного показателя продемонстрировали Волгоградская область (+16,9%), республики Татарстан (+15,9%) и Башкортостан (+14,0%), а также Челябинская (+13,5%) и Саратовская (+12,3%) области. Ростовская область оказалась в тройке.

Материалы по теме
В число лидеров по ипотеке в РФ вошел банк "Центр-инвест" Банк России положительно оценил перспективы рынка ипотеки в РФ
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28