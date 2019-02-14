Средний размер ипотеки в Ростовской области вырос на 5% в 2018 году

В целом по стране в 2018 году средний размер ипотечного кредита вырос за год на 9,4% и составил 2,19 миллиона рублей. Наибольший средний размер ипотечного кредита в 2018 году был зафиксирован в Москве (4,80 миллиона рублей), Московской области (3,34 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (2,77 миллиона рублей), Ямало-Ненецком АО (2,77 миллиона рублей) и Ленинградской области (2,47 миллиона рублей). При этом наиболее заметную динамику роста данного показателя продемонстрировали Волгоградская область (+16,9%), республики Татарстан (+15,9%) и Башкортостан (+14,0%), а также Челябинская (+13,5%) и Саратовская (+12,3%) области. Ростовская область оказалась в тройке.