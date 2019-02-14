Сутки искали обиженную на мать 10-летнюю школьницу под Волгоградом

Девочка 13 февраля поругалась с матерью, ушла кататься на горку и больше не вернулась. После поступления заявления о пропаже несовершеннолетней поисками занимались полиция и волонтеры.
В четверг ребенка нашли, оказалось, что она, будучи обижена на мать, уехала на другой конец города в гости к сверстнице, с которой познакомилась на горке. Родителей новой подруги она обманула, сказав, что мать на работе и искать ее не будет.
Отмечается, что с пропавшей школьницей и ее матерью провели профилактическую беседу.