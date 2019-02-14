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Сутки искали обиженную на мать 10-летнюю школьницу под Волгоградом

14 февраля 2019, 11:31
Фото: maxpixel.net
В Камышине Волгоградской области почти сутки искали пропавшую 10-летнюю школьницу, сообщил местный МО МВД РФ.

Девочка 13 февраля поругалась с матерью, ушла кататься на горку и больше не вернулась. После поступления заявления о пропаже несовершеннолетней поисками занимались полиция и волонтеры.

В четверг ребенка нашли, оказалось, что она, будучи обижена на мать, уехала на другой конец города в гости к сверстнице, с которой познакомилась на горке. Родителей новой подруги она обманула, сказав, что мать на работе и искать ее не будет.

Отмечается, что с пропавшей школьницей и ее матерью провели профилактическую беседу.

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#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
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