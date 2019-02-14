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В массовой аварии на Театральной площади пострадал мужчина

14 февраля 2019, 10:57
Фото: CC-BY 4.0 / torange.biz
В среду вечером около Театральной площади столкнулись три машины, в аварии пострадал один из​ водителей, 43-летний мужчина, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД Ростовской области.

"ДТП произошло в 20:30 в районе дома № 63 по улице Советская. По предварительным данным,​ 23-летняя девушка за рулем "Митсубиси Лансер" при развороте не предоставила преимущество в движении "Ниссан Сани", - сообщил сотрудник службы. По его информации, "Митсубиси" столкнулся с "Ниссаном", за рулем которого был мужчина.

"От удара автомобиль "Митсубиси Лансер" отбросило на припаркованный у края проезжей части "Пежо Партнер". Водителя в авто на момент ДТП не было", - добавил сотрудник.

Он отметил, что в аварии получил травмы и был доставлен в больницу водитель "Ниссана". "По факту ДТП проводится проверка", - заключил сотрудник.

#Новости#Происшествия
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