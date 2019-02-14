В массовой аварии на Театральной площади пострадал мужчина

"ДТП произошло в 20:30 в районе дома № 63 по улице Советская. По предварительным данным,​ 23-летняя девушка за рулем "Митсубиси Лансер" при развороте не предоставила преимущество в движении "Ниссан Сани", - сообщил сотрудник службы. По его информации, "Митсубиси" столкнулся с "Ниссаном", за рулем которого был мужчина.