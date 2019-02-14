В России эксперты прогнозируют переизбыток бензина

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющимся данным, после запуска новых установок на комплексе «Танеко» в Татарстане и на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области мощности по производству бензина выросли примерно на два миллиона тонн.
Отмечается, что до 2026 модернизацию пройдут еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится примерно на три миллиона тонн. В результате совокупный объем топлива на рынке станет избыточным для потребителей. Таким образом, производители будут вынуждены искать альтернативные каналы сбыта.