В Сочи подписан меморандум о сотрудничестве между «Россетями» и ВЭБ.РФ

Издание «Новые известия» пишет, что документ подписали гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский и председатель правления ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Участники соглашения обозначат проекты, цель которых развивать и внедрять цифровые технологии в электросетевом комплексе. В ходе данного процесса будет использоваться отечественная высокотехнологичная продукция гражданского назначения.
По словам председателя ВЭБ.РФ, его организация готова выделять деньги покупателям указанной выше продукции. Финансирование будет осуществляться по льготной ставке. Сейчас ВЭБ.РФ занимается расширением инструментов финансирования, необходимых для стимулирования спроса на российскую продукцию гражданского назначения.
Из меморандума следует, что его участники будут стимулировать развитие производства продукции гражданского назначения, которая нужна для компании «Россети». Партнеры станут вместе реализовывать программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
Глава «Россетей» указал, что для его компании такой надежный партнер как ВЭБ.РФ очень важен. «Россети» считают для себя полезным помогать в развитии предприятий, изготавливающих российскую продукцию, предназначенную для электросетевого комплекса.
Взаимодействие бизнеса и института развития поможет найти финансовому и промышленному потенциалу точки соприкосновения. Это необходимо для воплощения в жизнь проекта «Россетей» и ВЭБ.РФ по цифровой трансформации электроэнергетической отрасли. Благодаря этому удастся достичь наибольшего мультипликативного эффекта как для участников меморандума, так и всей экономики в целом, подытожил Ливинский.