В Сочи подписан меморандум о сотрудничестве между «Россетями» и ВЭБ.РФ

Взаимодействие бизнеса и института развития поможет найти финансовому и промышленному потенциалу точки соприкосновения. Это необходимо для воплощения в жизнь проекта «Россетей» и ВЭБ.РФ по цифровой трансформации электроэнергетической отрасли. Благодаря этому удастся достичь наибольшего мультипликативного эффекта как для участников меморандума, так и всей экономики в целом, подытожил Ливинский.