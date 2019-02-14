Впервые за несколько лет в Ростовском заповеднике не зимовали утки-пеганки

Зимой 2018-2019 годов лед покрыл все пресноводные водоемы заповедника, на которых остались лишь небольшие скопления крякв и одиночные чайки.
В привычных местах зимующих болотных сов специалисты заповедника не обнаружили ни одной птицы, в насаждениях туи и сосен также пропали днюющие совы. Сократилась до критической численность серых куропаток, снизилось число зайцев.
В степях сократилось количество грызунов, только на пастбище верблюдов плотность нор полевок несколько выше, чем в остальных местах.
Отмечается, что в целом низкая численность зимующих грызунов, лисиц, зайцев и птиц может быть вызвана малоснежьем.