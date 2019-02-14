rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Впервые за несколько лет в Ростовском заповеднике не зимовали утки-пеганки

14 февраля 2019, 11:44
Фото: rgpbz.ru
Утки-пеганки впервые за несколько лет не остались на зимовку в Ростовском биосферном заповеднике, сообщила пресс-служба учреждения.

Зимой 2018-2019 годов лед покрыл все пресноводные водоемы заповедника, на которых остались лишь небольшие скопления крякв и одиночные чайки.

В привычных местах зимующих болотных сов специалисты заповедника не обнаружили ни одной птицы, в насаждениях туи и сосен также пропали днюющие совы. Сократилась до критической численность серых куропаток, снизилось число зайцев.

В степях сократилось количество грызунов, только на пастбище верблюдов плотность нор полевок несколько выше, чем в остальных местах.

Отмечается, что в целом низкая численность зимующих грызунов, лисиц, зайцев и птиц может быть вызвана малоснежьем.

Материалы по теме
Жаворонка-альбиноса впервые за историю заметили в Ростовском заповедникеУгрозу для популяции волков обнаружили в Ростовском заповеднике
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28