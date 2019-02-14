Законопроекты об агломерациях и статусе Ростова примут 21 февраля

В настоящее время оба законопроекта подготовили ко второму чтению, в них внесли предложения, которые поступили в ходе публичных обсуждений от общественности, от органов государственной власти и местного самоуправления.
Согласно внесенным поправкам, целями создания агломераций будут развитие территорий, сферы туризма, спорта и культуры, создание благоприятных условий для жизнедеятельности человека и привлечения инвестиций, а также модернизация всех видов инфраструктуры.
Законопроект о статусе Ростова закрепит за городом ряд функций, необходимых для развития в качестве административного центра.