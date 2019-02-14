rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Законопроекты об агломерациях и статусе Ростова примут 21 февраля

14 февраля 2019, 08:09
Фото: kremlin.ru
Законопроекты о развитии агломераций и о статусе Ростова-на-Дону в окончательной редакции примут 21 февраля, сообщило региональное Законодательное собрание.

В настоящее время оба законопроекта подготовили ко второму чтению, в них внесли предложения, которые поступили в ходе публичных обсуждений от общественности, от органов государственной власти и местного самоуправления.

Согласно внесенным поправкам, целями создания агломераций будут развитие территорий, сферы туризма, спорта и культуры, создание благоприятных условий для жизнедеятельности человека и привлечения инвестиций, а также модернизация всех видов инфраструктуры.

Законопроект о статусе Ростова закрепит за городом ряд функций, необходимых для развития в качестве административного центра.

Материалы по теме
Законопроект о туризме подготовили в Ростовской областиВ Заксобрание Дона внесли законопроект о сохранение льгот до выхода на пенсию
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28