Банда в Ростове незаконно заработала 270 млн руб на финансовых операциях

Преступления совершались с 2015 по 2016 года в Ростовской и Воронежской областях. Фигуранты вели деятельность, связанную с переводом безналичных денежных средств в наличные. После этого их перечисляли транзитом на счета коммерческих компаний, указанных заказчиком. Это было необходимо для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера прибыли.
Отмечается, что в своей работе обвиняемые использовали счета около 200 подконтрольных компаний. Они не вели деятельность и были зарегистрированы на подставных лиц.
"От имени лжекомпаний с юрлицами совершались притворные сделки, для создания формальных оснований движения денег. Фигуранты брали комиссию за свои услуги", - сказано в сообщении.
Всего обвиняемые заработали свыше 270 миллионов рублей. После этого возбудили уголовное дело, его передали в Ленинский райсуд города.