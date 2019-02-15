Банда в Ростове незаконно заработала 270 млн руб на финансовых операциях

Преступления совершались с 2015 по 2016 года в Ростовской и Воронежской областях. Фигуранты вели деятельность, связанную с переводом безналичных денежных средств в наличные. После этого их перечисляли транзитом на счета коммерческих компаний, указанных заказчиком. Это было необходимо для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера прибыли.