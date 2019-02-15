Инцидент с отказом "Победы" Лановому поручил проверить глава СКР

Posted 15 февраля 2019, 06:42
Published 15 февраля 2019, 06:42
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
Актер Василий Лановой собирался попасть на концерт в Ростове-на-Дону, однако авиаперевозчик "Победа" не пустил его в самолет. Это произошло из-за размеров ручной клади.
"Сожалеем, что работники не помогли и не предложили иных вариантов, а просто решили отказать в перелете. Представители перевозчика обвинили во всем помощников артиста", - сказано в сообщении.
Теперь будут проверены все обстоятельства произошедшего.