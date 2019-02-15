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Posted 15 февраля 2019, 06:42

Published 15 февраля 2019, 06:42

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Инцидент с отказом "Победы" Лановому поручил проверить глава СКР

15 февраля 2019, 06:42
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за инцидента с артистом, который собирался в Ростов, но не попал на самолет, данные размещены на сайте Следкома.

Актер Василий Лановой собирался попасть на концерт в Ростове-на-Дону, однако авиаперевозчик "Победа" не пустил его в самолет. Это произошло из-за размеров ручной клади.

"Сожалеем, что работники не помогли и не предложили иных вариантов, а просто решили отказать в перелете. Представители перевозчика обвинили во всем помощников артиста", - сказано в сообщении.

Теперь будут проверены все обстоятельства произошедшего.

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