Иск на 30 млн руб передали к компании группы "ПИК"

В Арбитражный суд Москвы поступил иск с требованием взыскать более 30 миллионов рублей с организации, входящей в группу компаний "ПИК", сообщается в документах суда.

В суд обратилась компания "РСК 77", она хочет получить с "ПИК-Профиль" почти 30,6 миллиона рублей. Другие подробности обращения на текущем этапе не раскрываются. Заявление направили в суд во вторник. Оно еще не было принято к производству. "РСК 77" занимается строительством жилым и нежилых зданий. Ответчик производит пластмассовые изделия, используемые в строительстве. Группа "ПИК" работает в строительной отрасли, по данным Единого реестра застройщиков, она ежегодно сдает объекты с задержкой сроков. В Ростове компания строит ЖК "Норд" в Северном микрорайоне.