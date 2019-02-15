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Posted 15 февраля 2019, 14:20

Published 15 февраля 2019, 14:20

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Иск на 30 млн руб передали к компании группы "ПИК"

15 февраля 2019, 14:20
В Арбитражный суд Москвы поступил иск с требованием взыскать более 30 миллионов рублей с организации, входящей в группу компаний "ПИК", сообщается в документах суда.

В суд обратилась компания "РСК 77", она хочет получить с "ПИК-Профиль" почти 30,6 миллиона рублей. Другие подробности обращения на текущем этапе не раскрываются.

Заявление направили в суд во вторник. Оно еще не было принято к производству.

"РСК 77" занимается строительством жилым и нежилых зданий. Ответчик производит пластмассовые изделия, используемые в строительстве.

Группа "ПИК" работает в строительной отрасли, по данным Единого реестра застройщиков, она ежегодно сдает объекты с задержкой сроков. В Ростове компания строит ЖК "Норд" в Северном микрорайоне.

#Экономика#Новости
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