Иск на 30 млн руб передали к компании группы "ПИК"

Posted 15 февраля 2019, 14:20
Published 15 февраля 2019, 14:20
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
В суд обратилась компания "РСК 77", она хочет получить с "ПИК-Профиль" почти 30,6 миллиона рублей. Другие подробности обращения на текущем этапе не раскрываются.
Заявление направили в суд во вторник. Оно еще не было принято к производству.
"РСК 77" занимается строительством жилым и нежилых зданий. Ответчик производит пластмассовые изделия, используемые в строительстве.
Группа "ПИК" работает в строительной отрасли, по данным Единого реестра застройщиков, она ежегодно сдает объекты с задержкой сроков. В Ростове компания строит ЖК "Норд" в Северном микрорайоне.