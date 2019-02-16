Убийцу таксиста из Москвы задержали в Ростовской области

Ночью в пятницу на Самаркандском бульваре 52-летнего водителя такси застрелили неизвестные и скрылись с места преступления. ЧП произошло рядом с домом убитого. Труп мужчины с четырьмя пулевыми ранения обнаружили прохожие. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
«Иномарку подозреваемого задержали сотрудники полиции в Ростовской области. Мужчину доставят в столицу для проведения следственных действий», - отметил источник.
Пользователи пишут в сетях, что подозреваемые в BMW, которых задержали в Ростовской области, подходят под описание устроивших в кафе "Неолит" в ночь на пятницу в Москве массовую драку и перестрелку. После драки участники конфликта устроили погоню за убитым таксистом и застрелили его рядом с его домом. По некоторым данным, драка и перестрелка связана с межэтническими криминальными разборками.