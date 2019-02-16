Убийцу таксиста из Москвы задержали в Ростовской области

Пользователи пишут в сетях, что подозреваемые в BMW, которых задержали в Ростовской области, подходят под описание устроивших в кафе "Неолит" в ночь на пятницу в Москве массовую драку и перестрелку. После драки участники конфликта устроили погоню за убитым таксистом и застрелили его рядом с его домом. По некоторым данным, драка и перестрелка связана с межэтническими криминальными разборками.