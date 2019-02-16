rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Убийцу таксиста из Москвы задержали в Ростовской области

16 февраля 2019, 19:41
Фото: pxhere.com
В Ростовской области задержан сотрудниками полиции подозреваемый в убийстве таксиста на бульваре Самаркандском в Москве, которое произошло в пятницу, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Ночью в пятницу на Самаркандском бульваре 52-летнего водителя такси застрелили неизвестные и скрылись с места преступления. ЧП произошло рядом с домом убитого. Труп мужчины с четырьмя пулевыми ранения обнаружили прохожие. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

«Иномарку подозреваемого задержали сотрудники полиции в Ростовской области. Мужчину доставят в столицу для проведения следственных действий», - отметил источник.

Фото: mash

Пользователи пишут в сетях, что подозреваемые в BMW, которых задержали в Ростовской области, подходят под описание устроивших в кафе "Неолит" в ночь на пятницу в Москве массовую драку и перестрелку. После драки участники конфликта устроили погоню за убитым таксистом и застрелили его рядом с его домом. По некоторым данным, драка и перестрелка связана с межэтническими криминальными разборками.

Материалы по теме
В США в перестрелке погибли два человекаВ Краснодаре во время перестрелки с полицейскими убит злоумышленникВ Нью-Йорке в перестрелке погиб мужчина
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28