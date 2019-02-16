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В Алуште мошенница провернула "мусорную схему" и присвоила 9 млн руб

16 февраля 2019, 15:17
Фото: pixabay.com
Прокуратура Республики Крым выявила факт хищения денежных средств предпринимателем из города Алушты, говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате проведенной прокурорской проверки выяснилось, что предприниматель получила оплату за выполнение работ по уборке и содержанию придомовых территорий более 100 многоквартирных домов. Однако работы эти не выполнялись. У даже не было возможности выполнить взятые на себя обязательства. В результате этих незаконных действий причинен ущерб бюджету на сумму 8,8 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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