В Алуште мошенница провернула "мусорную схему" и присвоила 9 млн руб

В результате проведенной прокурорской проверки выяснилось, что предприниматель получила оплату за выполнение работ по уборке и содержанию придомовых территорий более 100 многоквартирных домов. Однако работы эти не выполнялись. У даже не было возможности выполнить взятые на себя обязательства. В результате этих незаконных действий причинен ущерб бюджету на сумму 8,8 миллиона рублей.