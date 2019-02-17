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Posted 17 февраля 2019, 16:24

Published 17 февраля 2019, 16:24

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Россельхознадзор потребовал наказать донское "Юг Руси" за нарушения

17 февраля 2019, 16:24
В Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление с требованием привлечь к административной ответственности компанию "Юг Руси", сообщается в документах суда.

Заявление передало 15 февраля региональное управление Россельхознадзора. Оно требует привлечь компанию к ответственности по факту нарушения требований технических регламентов. Максимальная сумма штрафа на юрлицо составляет 300 тысяч рублей.

"Заявление было подано с соблюдением всех требований. Оно принято к производству, заседание состоится 19 марта", - сказано в сообщении.

ЗАО "Юг Руси" работает с 2000 года, главным видом деятельности является складирование и хранение грузов. Ранее организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства.

#Экономика#Новости
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