Россельхознадзор потребовал наказать донское "Юг Руси" за нарушения

Posted 17 февраля 2019, 16:24
Published 17 февраля 2019, 16:24
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
Заявление передало 15 февраля региональное управление Россельхознадзора. Оно требует привлечь компанию к ответственности по факту нарушения требований технических регламентов. Максимальная сумма штрафа на юрлицо составляет 300 тысяч рублей.
"Заявление было подано с соблюдением всех требований. Оно принято к производству, заседание состоится 19 марта", - сказано в сообщении.
ЗАО "Юг Руси" работает с 2000 года, главным видом деятельности является складирование и хранение грузов. Ранее организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства.