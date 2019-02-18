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Ростовчан призывают не заниматься вандализмом в центре города

18 февраля 2019, 11:55
Фото: rostov-gorod.ru
Жителей Ростова-на-Дону попросили не портить уличное имущество, установленное в центре города, сообщает горадминистрация.

В прошлом году улицу Большую Садовую благоустроили, благодаря чему она стала центром притяжения для местных жителей и гостей. Сейчас на пешеходной зоне можно увидеть разрисованные лавочки, разбитые и деформированные урны.

"Виновниками являются сами горожане. Аналогичная ситуация происходит с уличной мебелью по другим улицам и пешеходным зонам", - пояснили в мэрии.

Отмечается, что местные жители выбрасывают окурки из окон машины. Некоторые не доносят пакеты с мусором до контейнеров.

Горожанам напомнили, что за нарушение правил благоустройства грозит административное наказание. Штраф для физлица может составить 3 тысячи рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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