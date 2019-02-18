Ростовчан призывают не заниматься вандализмом в центре города

В прошлом году улицу Большую Садовую благоустроили, благодаря чему она стала центром притяжения для местных жителей и гостей. Сейчас на пешеходной зоне можно увидеть разрисованные лавочки, разбитые и деформированные урны.
"Виновниками являются сами горожане. Аналогичная ситуация происходит с уличной мебелью по другим улицам и пешеходным зонам", - пояснили в мэрии.
Отмечается, что местные жители выбрасывают окурки из окон машины. Некоторые не доносят пакеты с мусором до контейнеров.
Горожанам напомнили, что за нарушение правил благоустройства грозит административное наказание. Штраф для физлица может составить 3 тысячи рублей.