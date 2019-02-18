Свыше 1 млрд рублей задолжали ростовчане за холодную воду

"Задолженность по результатам 2018 года стала больше на 11%. Есть те, кто не платит годами за воду и канализацию", - сказано в сообщении.
За год сотрудники компании установили около пяти тысяч заглушек на канализационные выпуски квартир. В результате должники выплатили более 30 миллионов рублей.
Отмечается, что пени могут достигать 20% годовых. Если эти меры не действуют, то следуют обращения в суд.
По судебному приказу деньги списывают со всех счетов. Если сумма крупная, то начинают действовать приставы.