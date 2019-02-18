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Свыше 1 млрд рублей задолжали ростовчане за холодную воду

18 февраля 2019, 08:47
Фото: bearfotos / freepik.com
Долг жителей Ростова-на-Дону за холодное водоснабжение и водоотведение превысил 1,1 миллиарда рублей, сообщает "Ростовводоканал".

"Задолженность по результатам 2018 года стала больше на 11%. Есть те, кто не платит годами за воду и канализацию", - сказано в сообщении.

За год сотрудники компании установили около пяти тысяч заглушек на канализационные выпуски квартир. В результате должники выплатили более 30 миллионов рублей.

Отмечается, что пени могут достигать 20% годовых. Если эти меры не действуют, то следуют обращения в суд.

По судебному приказу деньги списывают со всех счетов. Если сумма крупная, то начинают действовать приставы.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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