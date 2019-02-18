Свыше 20% потребкредитов жители Ростовской области оплачивают не вовремя

За год доля "просрочки" по потребкредитам в регионе упала на 1,1 процентных пункта. По доле задолженности Ростовская область оказалась на 19 месте среди трех десятков регионов-лидеров, показавших наибольший объем потребительского кредитования.
Так, самая низкая доля "просрочки" была отмечена в Ханты-Мансийском автономном округе — 13,1%. На втором месте оказалась Москва с показателем 14,7%. А замыкает тройку лидеров Московская область, где доля просроченной задолженности составляет всего 16%.
Аутсайдерами данного рейтинга стали Иркутская (28%), Омская (26,4%) области, а также Красноярский край (25,5%).
В соседних с Ростовской областью регионах также отмечается снижение процента задолженности по потребкредитам. Так, в Краснодарском крае данный показатель снизился на 1,7 процентных пункта и составила 21,2%. На Ставрополье доля просрочки достигла 24,8%, снизившись за год на 1,9%.
В среднем по стране доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребтоваров достигает 20,5%, за год этот показатель снизился на 1,4 процентных пункта.