Свыше 20% потребкредитов жители Ростовской области оплачивают не вовремя

В соседних с Ростовской областью регионах также отмечается снижение процента задолженности по потребкредитам. Так, в Краснодарском крае данный показатель снизился на 1,7 процентных пункта и составила 21,2%. На Ставрополье доля просрочки достигла 24,8%, снизившись за год на 1,9%.