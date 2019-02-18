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В Бразилии в результате прорыва дамбы пострадало 169 человек

18 февраля 2019, 13:02
Фото: pxhere.com
В Бразилии в штате Минас-Жерайс в районе муниципалитета Брумадинью количество жертв прорыва дамбы компании увеличилось до ста шестидесяти девяти человек.

Так, принадлежащая горнодобывающей корпорации Vale дамба удерживала воду с отходами от металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания, предприятия и жилые дома. Системы аварийного предупреждения во время инцидента не сработали. Пропавшими без вести числится сто сорок один человек, пишет газета «Известия».

Отмечается, что на данный момент на месте продолжаются поисково-спасательные работы, осложненные нестабильностью грунта в районе ЧП. Спецтехника удаляет слои грязи, высота которых в некоторых местах достигает двадцати метров.

#Новости#Происшествия
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