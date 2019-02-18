В Бразилии в результате прорыва дамбы пострадало 169 человек

Так, принадлежащая горнодобывающей корпорации Vale дамба удерживала воду с отходами от металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания, предприятия и жилые дома. Системы аварийного предупреждения во время инцидента не сработали. Пропавшими без вести числится сто сорок один человек, пишет газета «Известия».