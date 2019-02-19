АКОРТ ответил на призыв ФАС повысить цены на продукты

Некоторое время назад заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов заявил, что считает рост стоимости продовольственных товаров необходимым. Чиновник объясняет это тем, что для развития изготавливающих предприятий они должны получать адекватную прибыль. Цыганов заключил, что покупателя не устраивает рост цен, но без этого не будет развития.