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АКОРТ ответил на призыв ФАС повысить цены на продукты

19 февраля 2019, 14:01
Фото: pixabay.com
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) ответила ФАС на ее заявление о необходимости повысить цены на продукты. В ассоциации считают, что нужно быть осмотрительнее в ценовой политике на фоне отсутствия роста доходов населения.

Председатель президиума ассоциации Сергей Беляков напомнил, что сейчас покупательская способность россиян не растет, и торговые сети должны быть очень осмотрительны, когда речь идет о ценовой политике на продукты для населения. Об этом 19 февраля сообщило агентство RNS.

Некоторое время назад заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов заявил, что считает рост стоимости продовольственных товаров необходимым. Чиновник объясняет это тем, что для развития изготавливающих предприятий они должны получать адекватную прибыль. Цыганов заключил, что покупателя не устраивает рост цен, но без этого не будет развития.

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