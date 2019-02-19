Лжебизнесмена будут судить под Ростовом за продажу чужого магазина

"В 2016 году фигурант сообщил мужчине, что является собственником магазина и прилегающего земельного участка. Он предложил продать его за 800 тысяч рулей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что недвижимость принадлежала Целинскому потребительскому обществу. Обвиняемый заключил договор купли-продажи, согласно которому должен был получать от покупателя по 50 тысяч рублей в месяц.
"В начале января потерпевший передал 300 тысяч рублей. После этого завели уголовное дело", - сказано в сообщении.
Теперь фигуранту грозит до шести лет колонии.