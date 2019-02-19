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Лжебизнесмена будут судить под Ростовом за продажу чужого магазина

19 февраля 2019, 05:13
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, который обманул мужчину при продаже магазина, сообщает Целинский райсуд региона.

"В 2016 году фигурант сообщил мужчине, что является собственником магазина и прилегающего земельного участка. Он предложил продать его за 800 тысяч рулей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что недвижимость принадлежала Целинскому потребительскому обществу. Обвиняемый заключил договор купли-продажи, согласно которому должен был получать от покупателя по 50 тысяч рублей в месяц.

"В начале января потерпевший передал 300 тысяч рублей. После этого завели уголовное дело", - сказано в сообщении.

Теперь фигуранту грозит до шести лет колонии.

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