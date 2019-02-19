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В России в течение одной недели количество безработных возросло на 2,3%

19 февраля 2019, 13:58
Фото: pixino.com
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ сообщили, что в период с 6 по 13 февраля нынешнего года количество безработных россиян выросло до 763 890 человек, то есть на 2,3%.

Такие тенденции ведомство связывает с сезонными предпосылками и увеличением объема пособия по безработице с нового года. Показатель возрос в 83 субъектах Российской Федерации. Об этом 19 февраля сообщило агентство RNS.

Из всех субъектов сильнее всего это значение возросло в Татарстане, Астраханской, Калининградской, Псковской, Сахалинской областях, в Камчатском, Хабаровском, Пермском, Краснодарском краях и в Ненецком округе.

В Севастополе количество россиян без работы не изменилось, а в Дагестане их количество снизилось.

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