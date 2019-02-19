В России в течение одной недели количество безработных возросло на 2,3%

Такие тенденции ведомство связывает с сезонными предпосылками и увеличением объема пособия по безработице с нового года. Показатель возрос в 83 субъектах Российской Федерации. Об этом 19 февраля сообщило агентство RNS.
Из всех субъектов сильнее всего это значение возросло в Татарстане, Астраханской, Калининградской, Псковской, Сахалинской областях, в Камчатском, Хабаровском, Пермском, Краснодарском краях и в Ненецком округе.
В Севастополе количество россиян без работы не изменилось, а в Дагестане их количество снизилось.