Закон о статусе Ростова позволит сохранить исторический облик города

Напомним, летом 2018 года депутаты приняли в первом чтении закон о статусе Ростова как административного центра области. Законопроект закрепляет за городом (теперь в отдельно нормативно-правовом акте - прим.ред) ряд функций и создаст благоприятные условия для развития гостиничного сектора, транспортной инфраструктуры и культурного обслуживания населения и туристов. Кроме того, на территории Ростова будут созданы условия для проведения мероприятий разных уровней, и для работы областных и федеральных государственных органов власти.