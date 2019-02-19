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Закон о статусе Ростова позволит сохранить исторический облик города

19 февраля 2019, 13:54
Фото: mil.ru
Благодаря закону о статусе Ростова как административного центра исторические культурные объекты в городе удастся сохранить и реконструировать, сообщил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Напомним, летом 2018 года депутаты приняли в первом чтении закон о статусе Ростова как административного центра области. Законопроект закрепляет за городом (теперь в отдельно нормативно-правовом акте - прим.ред) ряд функций и создаст благоприятные условия для развития гостиничного сектора, транспортной инфраструктуры и культурного обслуживания населения и туристов. Кроме того, на территории Ростова будут созданы условия для проведения мероприятий разных уровней, и для работы областных и федеральных государственных органов власти.

"Самое главное, что теперь закон позволяет привлекать областные органы власти, областные финансовые ресурсы, для того чтобы обеспечить сохранение исторического облика Ростова и его культурных объектов", - сообщил Ищенко.

#Новости#Эксклюзив#Наталья Подольская#Общество
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