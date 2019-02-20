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Движение транспорта будут ограничивать в марте на трех ростовских улицах

20 февраля 2019, 11:41
Фото: Ninara/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростове-на-Дону во время празднования Масленицы будет ограничено движение в части улицы Левобережной, сообщили в горадминистрации.

С 08.00 мск до 18.00 10 марта проезд закроют на Левобережной от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного проезда "Ростов-Арены". Сам праздник пройдет в парке "Левобережный".

Помимо этого с 13 марта по 31 декабря периодически будут закрывать проезд на улице 17-я Линия от Советской до Закруткина. В это время пройдет строительство дома и ограничения необходимы для погрузочно-разгрузочных работ.

С 13 марта по 30 апреля пешеходам запретят ходить по тротуару на улице 14-я Линия, 63. По правой полосе не смогут проехать машины. В этот период пройдут работы по благоустройству территории.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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