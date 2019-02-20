Разрушивший дорогу в Горячем Ключе оползень угрожает частному дому

Новый обвал на берегу Псекупса сократил расстояние от домов до обрыва и создал угрозу для жизни местных жителей.
Отмечается, что администрация Горячего Ключа проводила геологические исследования на месте обрушения, но в настоящее время никакие работы не ведутся.
Как пишут пользователи, "сейчас там реально ничего не сделать. Обрушилось не в один день, старики пророчили это ещё лет 25 назад".
Обвал части дороги, ведущей на хутора Северный и Малахаткин, произошел 7 февраля. Река Псекупс подмыла грунт, отрезав жителей указанных населенных пунктов от остального мира, в связи с чем 11 февраля открыли движение транспорта по объездной дороге.