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Россия оказалась на 154 месте в мире по числу убийств

20 февраля 2019, 12:41
Фото: rawpixel.com / freepik.com
Россия стала 154-й в мире по количеству убийств на 100 тысяч человек, сообщили "Новые известия".

Статистику опубликовал УНП ООН, согласно информации, в России ежегодно происходит 9,2 преднамеренных убийства на 100 тысяч человек населения.

При этом самым криминальным регионом страны является Республика Тыва, в которой происходит 28,8 преступления на каждую тысячу жителей. Следом идут Бурятия и Забайкальский край с показателями 23,9 и 22,7 преступления соответственно.

Самыми не криминальными регионами оказались республики СКФО. Так, в Чечне происходит всего 2,3 преступления на 1 тысячу жителей. Если исключить Северо-Кавказский федеральный округ, то самыми законопослушными являются жители Центральной России - Рязанской, Белгородской и Тульской областей. Всего же в среднем по России показатель равен 14 преступлениям на 1 тысячу человек в год.

Если составить рейтинг не по всем преступлениям, а только по тяжким и особо тяжким, то самыми безопасными в России станут Белгородская область, Калмыкия и Мордовия, а больше всего разбоев, грабежей, побоев, изнасилований на тысячу жителей происходит в Республике Тыва, Амурской области и Еврейской автономной области.

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