Россия оказалась на 154 месте в мире по числу убийств

Статистику опубликовал УНП ООН, согласно информации, в России ежегодно происходит 9,2 преднамеренных убийства на 100 тысяч человек населения.
При этом самым криминальным регионом страны является Республика Тыва, в которой происходит 28,8 преступления на каждую тысячу жителей. Следом идут Бурятия и Забайкальский край с показателями 23,9 и 22,7 преступления соответственно.
Самыми не криминальными регионами оказались республики СКФО. Так, в Чечне происходит всего 2,3 преступления на 1 тысячу жителей. Если исключить Северо-Кавказский федеральный округ, то самыми законопослушными являются жители Центральной России - Рязанской, Белгородской и Тульской областей. Всего же в среднем по России показатель равен 14 преступлениям на 1 тысячу человек в год.
Если составить рейтинг не по всем преступлениям, а только по тяжким и особо тяжким, то самыми безопасными в России станут Белгородская область, Калмыкия и Мордовия, а больше всего разбоев, грабежей, побоев, изнасилований на тысячу жителей происходит в Республике Тыва, Амурской области и Еврейской автономной области.