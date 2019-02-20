Россия оказалась на 154 месте в мире по числу убийств

Если составить рейтинг не по всем преступлениям, а только по тяжким и особо тяжким, то самыми безопасными в России станут Белгородская область, Калмыкия и Мордовия, а больше всего разбоев, грабежей, побоев, изнасилований на тысячу жителей происходит в Республике Тыва, Амурской области и Еврейской автономной области.