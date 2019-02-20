"Склад мельницы Парамонова" в Ростове взят под охрану государства

В перечень попала "Контора Н.А.Панина", ее хозяином был владелец гвоздильно-проволочного предприятия. В списке можно увидеть "Жилой дом Т.М. Ивановой", где работал штаб рабочей боевой дружины во время восстания 1905 года, "Дворец культуры железнодорожников", "Здание притча Иоанно-Предтеченской школы", "Храм во имя Сретения Господня", "Доходный дом Ф.Я.Стадниченко".