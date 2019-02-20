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"Склад мельницы Парамонова" в Ростове взят под охрану государства

20 февраля 2019, 14:45
Фото: Rost.galis/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Государство будет охранять 8 объектов культурного наследия, расположенных на территории Ростовской области, в том числе "Склад мельницы Парамонова", проинформировало облправительство.

Для всех объектов были определены зоны охраны. Это решение приняли власти региона, основываясь на заключении госэкспертизы.

Это касается "Склада мельницы Парамонова", который появился на Береговой в начале прошлого века. Также теперь будут охранять "Дом актера, 1930-е гг.", расположенный на Максима Горького.

В перечень попала "Контора Н.А.Панина", ее хозяином был владелец гвоздильно-проволочного предприятия. В списке можно увидеть "Жилой дом Т.М. Ивановой", где работал штаб рабочей боевой дружины во время восстания 1905 года, "Дворец культуры железнодорожников", "Здание притча Иоанно-Предтеченской школы", "Храм во имя Сретения Господня", "Доходный дом Ф.Я.Стадниченко".

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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