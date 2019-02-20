У главы Иркутской области нашли незадекларированную элитную недвижимость

Из декларации губернатора Иркутской области за 2017 год следует, что его доход тогда составил примерно пять миллионов рублей. У Левченко имеется два земельных участка площадью 838 и 1283 квадратных метра. Первый из них находится у главы региона в пользовании. Также в пользовании у губернатора Иркутской области есть квартира - 90,1 квадратных метра и гараж - 18 квадратных метров. Жена Левченко в 2017 году заработала 7,6 миллиона рублей. Она владеет тремя квартирами, гаражом и машиной Audi Q7.