У главы Иркутской области нашли незадекларированную элитную недвижимость

Издание «Восточно-Сибирская правда» пишет, что четыре года назад Левченко арендовал на 47 лет участок №7 площадью почти 13 соток. Взятая им в аренду земля расположена на улице Лесная в селе Ново-Разводная под Иркутском. В 2016 году чиновник выкупил соседний участок №5, площадь которого составляет 12 соток.
С того момента на двух участках общей площадью 25 соток вырос особняк в три этажа, домик для гостей и помещения для прислуги.
По данным издания, в обязательных декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы губернатор не указал взятый в аренду участок №7. Также он не упомянул о зданиях. Ни одно из них не было поставлено на учет и не оформлено в собственность.
Журналистам удалось выяснить, что особняк Левченко является жилым. Абонент Сергей Георгиевич Левченко с марта по май прошлого года заплатил за электричество порядка 60 000 рублей.
Из декларации губернатора Иркутской области за 2017 год следует, что его доход тогда составил примерно пять миллионов рублей. У Левченко имеется два земельных участка площадью 838 и 1283 квадратных метра. Первый из них находится у главы региона в пользовании. Также в пользовании у губернатора Иркутской области есть квартира - 90,1 квадратных метра и гараж - 18 квадратных метров. Жена Левченко в 2017 году заработала 7,6 миллиона рублей. Она владеет тремя квартирами, гаражом и машиной Audi Q7.
Нужно отметить, что в 2010 году, работая депутатом Госдумы, Левченко не подал сведения о своих доходах и имуществе. Журналистам чиновник прямо заявил, что сознательно не предоставил необходимую информацию.
По словам Левченко, ему это просто «надоело». Чиновник честно признался, что президент (в те годы им был Дмитрий Медведев. – прим. автора) ему «не указ». Якобы Медведев много чего говорит, а за слова свои не отвечает. Раз президент так делает, то и мне так можно, подытожил Левченко.
В начале текущего месяца прокуратура заподозрила главу Иркутской области в растрате государственных средств. А через несколько дней следователи организовали еще и проверку по факту незаконной охоты Левченко.