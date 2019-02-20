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В Волгоградской области могут запретить продавать пиво из ларьков рядом с домами

20 февраля 2019, 05:23
Фото: pixabay.com
Законодательное собрание Волгоградской области готово принять в окончательном чтении закон, ужесточающий продажу алкогольных напитков в регионе, говорится на сайте законодательного органа.

Согласно законопроекту, в области планируется запретить продажу алкоголя, прежде всего пива, в отдельно стоящих объектах торговли, расположенных на придомовой территории. Также запрет на продажу алкоголя будет введен для магазинов в многоквартирных домах, если вход в них расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах. При этом его нормы не распространяются на торговые предприятия, имеющие лицензии на данный вид деятельности. Для них предусмотрен переходный период. До окончания действия лицензии, установленные ограничения к ним применяться не будут.

"Также предусмотрено ограничение розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения праздничных мероприятий: 25 января – в День российского студенчества; 1 июня – в Международный день защиты детей; 27 июня – в День молодежи; 1 сентября – в День знаний", - говорится в сообщении Заксобрания.

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