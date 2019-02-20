В Волгоградской области могут запретить продавать пиво из ларьков рядом с домами

Согласно законопроекту, в области планируется запретить продажу алкоголя, прежде всего пива, в отдельно стоящих объектах торговли, расположенных на придомовой территории. Также запрет на продажу алкоголя будет введен для магазинов в многоквартирных домах, если вход в них расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах. При этом его нормы не распространяются на торговые предприятия, имеющие лицензии на данный вид деятельности. Для них предусмотрен переходный период. До окончания действия лицензии, установленные ограничения к ним применяться не будут.