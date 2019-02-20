Вдвое увеличилась аудитория приложения "Госуслуги"

"Также за год увеличилось и количество посещений, в 2017 году их было 45 миллионов, в 2018 году - 72 миллиона. Вдвое стало больше число скачиваний программы, в минувшем году на свои телефоны ее установили свыше 17 миллионов раз", - пояснили в пресс-службе.
После того, как приложение опубликовали в Интернете, его загрузили более 30 миллионов раз. В 2018 году количество отправленных заявок с целью воспользоваться госуслугами составило 12,6 миллиона, увеличившись в два раза.
Также был заметен рост объема платежей, всего в минувшем году внесли более 20 миллиардов рублей, в том числе 7,3 миллиарда рублей - это погашение долгов по налогам. Популярными платежами стали автомобильные штрафы, всего было сделано 11 миллионов транзакций.
В качестве оплаты госпошлины перевели 5,2 миллиарда рублей, судебных долгов - 2,1 миллиарда. В прошлом году появилась возможность вносить средства через Apple Pay для тех, кто пользуется смартфонами с системой IOS.Что касается госуслуг, то чаще всего россияне запрашивали размер пенсионных накоплений. Среди всех запросов на них пришлось 5,5 миллиона. Зарегистрировать машины через приложение решили примерно 1 миллион пользователей.
Загранпаспорт оформили около 750 тысяч человек, еще 670 тысяч жителей России отправили заявления на сдачу экзаменов в автошколе, 550 тысяч человек выбрали участок для голосования на выборах главы страны. Очень популярными стали уведомления, ими воспользовались свыше 770 миллионов раз.
Пользователи ставили свои оценки приложению, владельцы смартфонов на Android оценили его в 4,65 балла из 5 возможных, гаджетов на OIS - 4,7 балла.
"Ростелеком" вместе с Минсвязи занимается развитием инфраструктуры электронного правительства.