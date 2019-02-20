Вдвое увеличилась аудитория приложения "Госуслуги"

"Также за год увеличилось и количество посещений, в 2017 году их было 45 миллионов, в 2018 году - 72 миллиона. Вдвое стало больше число скачиваний программы, в минувшем году на свои телефоны ее установили свыше 17 миллионов раз", - пояснили в пресс-службе.