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По вине 20-летнего байкера в Татарстане погиб человек

21 февраля 2019, 17:05
Фото: pxhere.com
20-летний байкер стал виновником ДТП в Татарстане, которое повлекло гибель человека. Суд города Тюлячи приговорил молодого человека к 3 годам колонии общего режима.

Следователи выяснили, что когда Руслан Галимов находился за рулем мотоцикла, он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Мотоцикл Kawasaki он приобрел незадолго до аварии. Об этом 21 февраля сообщила газета Дни.ру.

Во время инцидента Галимов был на мотоцикле вместе с пассажиром. В какой-то момент он столкнулся с отбойником и вылетел вместе с пассажиром в кювет. Сам водитель остался жив после падения, однако пассажир погиб. Очевидцы свидетельствуют о том, что Галимов в ночь аварии был пьян.

#Новости#Происшествия
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