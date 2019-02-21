По вине 20-летнего байкера в Татарстане погиб человек

Следователи выяснили, что когда Руслан Галимов находился за рулем мотоцикла, он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Мотоцикл Kawasaki он приобрел незадолго до аварии. Об этом 21 февраля сообщила газета Дни.ру.
Во время инцидента Галимов был на мотоцикле вместе с пассажиром. В какой-то момент он столкнулся с отбойником и вылетел вместе с пассажиром в кювет. Сам водитель остался жив после падения, однако пассажир погиб. Очевидцы свидетельствуют о том, что Галимов в ночь аварии был пьян.