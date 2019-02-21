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Прокуратура проверит "Сафари-парк" в Краснодаре после жалоб на условия для зверей

21 февраля 2019, 10:19
Фото: change.org
Проверку деятельности "Сафари-парка" в Краснодаре организовала краевая прокуратура после жалоб граждан на плохие условия содержание животных, сообщается на сайте ведомства.

Проверку проведут с привлечением сотрудников контролирующих органов.

Жительница Краснодара опубликовала петицию с призывом спасти животных "Сафари-парка" на сайте Сhange.org. Как пишет автор петиции, в парке на Солнечном острове в плохих условиях содержится много диких животных. В частности, лев круглый год живет в тесной, редко убираемой клетке, белого тигра и гиен содержат за стеклом в окружении бетона, бегемот плавает в грязной воде. Как пишет горожанка, в парке нет ветеринара и кормят животных просроченными продуктами из гипермаркетов.

Автор петиции призывает закрыть "Сафари-парк" и передать животных зоопаркам, в которых о них будут заботиться. Петицию уже подписали почти 750 человек.

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