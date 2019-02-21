Прокуратура проверит "Сафари-парк" в Краснодаре после жалоб на условия для зверей

Жительница Краснодара опубликовала петицию с призывом спасти животных "Сафари-парка" на сайте Сhange.org. Как пишет автор петиции, в парке на Солнечном острове в плохих условиях содержится много диких животных. В частности, лев круглый год живет в тесной, редко убираемой клетке, белого тигра и гиен содержат за стеклом в окружении бетона, бегемот плавает в грязной воде. Как пишет горожанка, в парке нет ветеринара и кормят животных просроченными продуктами из гипермаркетов.