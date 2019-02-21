Житель Челябинска получил три года колонии за тройное ограбление

25 ноября злоумышленник надел пластиковую маску, вошел в магазин «Купец» и попытался забрать ящик с деньгами, однако продавец выхватил его. Тогда грабитель схватил со стола 300 рублей и скрылся. Вечером того же дня житель Челябинска украл из магазина «Магнит Косметик» несколько дезодорантов на сумму 400 рублей. Один из покупателей заметил кражу и сообщил персоналу, однако преступник успел скрыться с добычей. Через некоторое время он украл из супермаркета «Дикси» семь бутылок коньяка. Об этом пишут dni.ru.
Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали грабителя, который сразу признал свою вину. Оказалось, что мужчина уже находился под условным сроком за аналогичное преступление, что стало отягчающим обстоятельством. Суд приговорил челябинца к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.