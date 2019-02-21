rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Челябинска получил три года колонии за тройное ограбление

21 февраля 2019, 16:34
Фото: pxhere.com
В Челябинске суд приговорил мужчину к трем годам колонии за то, что он конце ноября 2018 года за один день обокрал три магазина.

25 ноября злоумышленник надел пластиковую маску, вошел в магазин «Купец» и попытался забрать ящик с деньгами, однако продавец выхватил его. Тогда грабитель схватил со стола 300 рублей и скрылся. Вечером того же дня житель Челябинска украл из магазина «Магнит Косметик» несколько дезодорантов на сумму 400 рублей. Один из покупателей заметил кражу и сообщил персоналу, однако преступник успел скрыться с добычей. Через некоторое время он украл из супермаркета «Дикси» семь бутылок коньяка. Об этом пишут dni.ru.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали грабителя, который сразу признал свою вину. Оказалось, что мужчина уже находился под условным сроком за аналогичное преступление, что стало отягчающим обстоятельством. Суд приговорил челябинца к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58