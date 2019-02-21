Житель Челябинска получил три года колонии за тройное ограбление

25 ноября злоумышленник надел пластиковую маску, вошел в магазин «Купец» и попытался забрать ящик с деньгами, однако продавец выхватил его. Тогда грабитель схватил со стола 300 рублей и скрылся. Вечером того же дня житель Челябинска украл из магазина «Магнит Косметик» несколько дезодорантов на сумму 400 рублей. Один из покупателей заметил кражу и сообщил персоналу, однако преступник успел скрыться с добычей. Через некоторое время он украл из супермаркета «Дикси» семь бутылок коньяка. Об этом пишут dni.ru.