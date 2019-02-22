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Маршрут №44 в Ростове изменит схему движения

22 февраля 2019, 07:36
Фото: Максим Мальцев / rocovgazeta.ru
В Ростове перевозчик маршрута №44 несколько лет нарушал законодательство, самовольно изменив схему движения, и после жалоб перевозчиков он вернется в свои первоначальные границы, сообщил директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов.

На встрече главы города Виталия Кушнарева с жителями Ворошиловского района был поднят вопрос, касающийся работы маршрута №44 – ГПЗ-10 – ТЦ "Меркурий". По словам жителей, они обеспокоены тем, что теперь общественный транспорт не будет заезжать на улицу Верхневятскую.

"Перевозчик самовольно изменил схему движения, которая заключена в рамках муниципального контракта. Нам поступали обращения от других перевозчиков, так как схема маршрута №44 наложилась на другие маршруты, а мы не можем по закону о конкуренции допускать изменения, так как это будет нарушение ФЗ-44. Ведь если эти перевозчики обратятся в ФАС, то департамент транспорта, допуская это, будет нести ответственность. Поэтому сейчас мы вернули его в границы того маршрута, по которому он изначально и должен двигаться", - сообщил Ермашов.

"То есть 10 лет мы пользовались услугами незаконных действий перевозчика?", - спросила жительница города.

"Ну вот, разбираюсь сейчас с этим вопросом. Я вам пообещал, что мы проработаем этот вопрос, и жители не останутся без общественного транспорта", - подчеркнул Ермашов.

#Новости#Эксклюзив#Наталья Подольская#Общество
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