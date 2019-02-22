Маршрут №44 в Ростове изменит схему движения

На встрече главы города Виталия Кушнарева с жителями Ворошиловского района был поднят вопрос, касающийся работы маршрута №44 – ГПЗ-10 – ТЦ "Меркурий". По словам жителей, они обеспокоены тем, что теперь общественный транспорт не будет заезжать на улицу Верхневятскую.
"Перевозчик самовольно изменил схему движения, которая заключена в рамках муниципального контракта. Нам поступали обращения от других перевозчиков, так как схема маршрута №44 наложилась на другие маршруты, а мы не можем по закону о конкуренции допускать изменения, так как это будет нарушение ФЗ-44. Ведь если эти перевозчики обратятся в ФАС, то департамент транспорта, допуская это, будет нести ответственность. Поэтому сейчас мы вернули его в границы того маршрута, по которому он изначально и должен двигаться", - сообщил Ермашов.
"То есть 10 лет мы пользовались услугами незаконных действий перевозчика?", - спросила жительница города.
"Ну вот, разбираюсь сейчас с этим вопросом. Я вам пообещал, что мы проработаем этот вопрос, и жители не останутся без общественного транспорта", - подчеркнул Ермашов.