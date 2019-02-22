Маршрут №44 в Ростове изменит схему движения

"Перевозчик самовольно изменил схему движения, которая заключена в рамках муниципального контракта. Нам поступали обращения от других перевозчиков, так как схема маршрута №44 наложилась на другие маршруты, а мы не можем по закону о конкуренции допускать изменения, так как это будет нарушение ФЗ-44. Ведь если эти перевозчики обратятся в ФАС, то департамент транспорта, допуская это, будет нести ответственность. Поэтому сейчас мы вернули его в границы того маршрута, по которому он изначально и должен двигаться", - сообщил Ермашов.