В Испании в мишленовском ресторане насмерть отравилась женщина

Газета «dni.ru» пишет, что женщина отмечала там день рождения супруга и заказала блюдо из сморчков. По прошествии нескольких часов она почувствовала сильное недомогание, у нее начались рвота и диарея. К утру женщина скончалась.
Отмечается, что аналогичные симптомы врачи зафиксировали и у других посетителей, включая мужа и десятилетнего сына погибшей.
В настоящее время причины произошедшего устанавливаются. Согласно предварительной информации, на кухню вместо настоящих сморчков могли попасть ядовитые ложные.