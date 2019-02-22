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В Испании в мишленовском ресторане насмерть отравилась женщина

22 февраля 2019, 13:03
Фото: pixabay.com
На юго-востоке Испании в городе Валенсия жительница Мария Хесус Фернандес Кальво умерла после посещения отмеченного мишленовскими звездами местного ресторана RiFF.

Газета «dni.ru» пишет, что женщина отмечала там день рождения супруга и заказала блюдо из сморчков. По прошествии нескольких часов она почувствовала сильное недомогание, у нее начались рвота и диарея. К утру женщина скончалась.

Отмечается, что аналогичные симптомы врачи зафиксировали и у других посетителей, включая мужа и десятилетнего сына погибшей.

В настоящее время причины произошедшего устанавливаются. Согласно предварительной информации, на кухню вместо настоящих сморчков могли попасть ядовитые ложные.

#Новости#Происшествия
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