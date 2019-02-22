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В Ростове с 4 кг наркотиков в рюкзаке задержали наркокурьера из Великого Новгорода

22 февраля 2019, 10:11
Фото: 61.мвд.рф
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который в рюкзаке носил более четырех килограммов наркотиков, сообщили в региональном УМВД.

Полицейские получили информацию, что в регион доставят крупную партию наркотиков. Подозреваемым оказался 27-летний житель Великого Новгорода.

Мужчина вел себя подозрительно, он постоянно озирался и повернул в другую сторону, увидев полицейских. В результате его задержали.

"В рюкзаке задержанного нашли около четырех килограммов наркотиков, в том числе экстази. Он рассказал, что привез их для продажи ростовчанам", - пояснили в управлении.

Оказалось, что на улице фигурант искал места, где можно сделать закладки. Ему грозит пожизненное заключение.

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