rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор Ростовской области недоволен стоимостью обслуживания самолетов в "Платове"

25 февраля 2019, 13:58
Фото: donland.ru
"Платов" не выгоден для авиакомпаний, так как цена за обслуживание в ростовском аэропорту очень высокая, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На заседании совета по инвестициям губернатор Ростовской области поднял вопрос, связанный с оплатой услуг аэропортового комплекса "Платов" для самолетов, прилетающих в Ростов.

"Нас эта тема волнует (завышение цен в аэропорту - прим. ред.). Мы работаем с авиакомпаниями и со всеми перевозчиками, которые работают в Ростовской области, с точки зрения сравнительного анализа того, насколько условия, предлагаемые нашим аэропортом, на сегодняшний день удовлетворяют запросы", - сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Василий Голубев остался не удовлетворен ответом.

"У меня здесь есть противоречия: с одной стороны, мы субсидируем перелеты (в этом году субсидии составят 254 миллиона рублей – прим. ред.), а с другой стороны - аэропортовый комплекс задирает цены. Это, очевидно, сдерживает возможности различных авиакомпаний, которые прилетают в Ростов. Они начали ко мне обращаться, так как цена за обслуживание в ростовском аэропорту очень высокая", - сообщил губернатор региона.

#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58