Губернатор Ростовской области недоволен стоимостью обслуживания самолетов в "Платове"

"У меня здесь есть противоречия: с одной стороны, мы субсидируем перелеты (в этом году субсидии составят 254 миллиона рублей – прим. ред.), а с другой стороны - аэропортовый комплекс задирает цены. Это, очевидно, сдерживает возможности различных авиакомпаний, которые прилетают в Ростов. Они начали ко мне обращаться, так как цена за обслуживание в ростовском аэропорту очень высокая", - сообщил губернатор региона.