Губернатор Ростовской области недоволен стоимостью обслуживания самолетов в "Платове"

На заседании совета по инвестициям губернатор Ростовской области поднял вопрос, связанный с оплатой услуг аэропортового комплекса "Платов" для самолетов, прилетающих в Ростов.
"Нас эта тема волнует (завышение цен в аэропорту - прим. ред.). Мы работаем с авиакомпаниями и со всеми перевозчиками, которые работают в Ростовской области, с точки зрения сравнительного анализа того, насколько условия, предлагаемые нашим аэропортом, на сегодняшний день удовлетворяют запросы", - сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Василий Голубев остался не удовлетворен ответом.
"У меня здесь есть противоречия: с одной стороны, мы субсидируем перелеты (в этом году субсидии составят 254 миллиона рублей – прим. ред.), а с другой стороны - аэропортовый комплекс задирает цены. Это, очевидно, сдерживает возможности различных авиакомпаний, которые прилетают в Ростов. Они начали ко мне обращаться, так как цена за обслуживание в ростовском аэропорту очень высокая", - сообщил губернатор региона.