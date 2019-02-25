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Множество нарушений обнаружили при проверке автобусов в Ростове

25 февраля 2019, 15:00
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону после жалоб местных жителей проверили состояние автобусов и выявили нарушения, сообщили в правительстве региона.

В проверках поучаствовали сотрудники регионального Минтранспорта и Ространснадзора, они коснулись перевозчика "ТК "Авто-Лайн". Это связано с жалобами горожан на автобусы маршрута от Ростова до "Меги".

"В автобусах не было ремней безопасности, не работали замки дверей кузова и устройства приведения в действие аварийного выхода. Перевозчик также поменял схему расположения пассажирских сидений", - сказано в сообщении.

Кроме того, в транспорте не было аптечек, на стекле оказались трещины. У одного из автобусов оказались неисправности, при которых запрещено им управлять. Транспорт поместили на штрафстоянку.

Также компания вела деятельность с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Сейчас ведется административное расследование.

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