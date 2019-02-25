Мотострелков Ростовской области подняли по тревоге

В течение недели мотострелки будут принимать участие в двухсторонних учениях на полигоне Кадамовский. Всего задействовали 1,5 тысячи бойцов, мероприятия боевой готовности отработал весь личный состав мотострелкового полка.
В ходе ученых бойцы отработают стрельбы по движущимся мишеням из всех видов вооружения. Поддержку с воздуха на заключительном этапе учений мотострелкам окажут вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35, Ми-8 АМТШ "Терминатор".
Следить за ходом учений непосредственно на месте их проведения будут представители штаба ЮВО, которые дадут оценку действиям бойцов.