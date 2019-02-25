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Мотострелков Ростовской области подняли по тревоге

25 февраля 2019, 14:42
Фото: mil.ru
В Ростовской области по тревоге подняли военнослужащих подразделений 150-й мотострелковой дивизии, сообщил пресс-центр ЮВО.

В течение недели мотострелки будут принимать участие в двухсторонних учениях на полигоне Кадамовский. Всего задействовали 1,5 тысячи бойцов, мероприятия боевой готовности отработал весь личный состав мотострелкового полка.

В ходе ученых бойцы отработают стрельбы по движущимся мишеням из всех видов вооружения. Поддержку с воздуха на заключительном этапе учений мотострелкам окажут вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35, Ми-8 АМТШ "Терминатор".

Следить за ходом учений непосредственно на месте их проведения будут представители штаба ЮВО, которые дадут оценку действиям бойцов.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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