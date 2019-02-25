Вдвое выросло число выявленных случаев взятничества в Ростовской области

Также на 27% увеличилось количество преступлений коррупционной направленности. При этом общее количество выявленных экономических преступлений увеличилось на 6,2%, из которых число тяжких и особо тяжких выросло на 10%.
В рамках мероприятий по обеспечению экономической безопасности региона в 2018 году раскрыли несколько громких экономических преступлений. Так, в Ростове обезвредили две преступные группировки, члены которых намеревались вывести в теневой сектор экономики более 1,5 миллиарда рублей. Пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, незаконно обналичившей через банк более 180 миллионов рублей.
Кроме того, установили фактов уклонения от налогов на сумму порядка 4 миллиардов рублей и отмывание похищенных средств дольщиков общей суммой 54 миллиона рублей.