Вдвое выросло число выявленных случаев взятничества в Ростовской области

В рамках мероприятий по обеспечению экономической безопасности региона в 2018 году раскрыли несколько громких экономических преступлений. Так, в Ростове обезвредили две преступные группировки, члены которых намеревались вывести в теневой сектор экономики более 1,5 миллиарда рублей. Пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, незаконно обналичившей через банк более 180 миллионов рублей.