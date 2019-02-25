rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вдвое выросло число выявленных случаев взятничества в Ростовской области

25 февраля 2019, 11:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi
За 2018 год в количество выявленных случаев взятничества в Ростовской области выросло более чем в два раза, следует из годового отчета регионального МВД.

Также на 27% увеличилось количество преступлений коррупционной направленности. При этом общее количество выявленных экономических преступлений увеличилось на 6,2%, из которых число тяжких и особо тяжких выросло на 10%.

В рамках мероприятий по обеспечению экономической безопасности региона в 2018 году раскрыли несколько громких экономических преступлений. Так, в Ростове обезвредили две преступные группировки, члены которых намеревались вывести в теневой сектор экономики более 1,5 миллиарда рублей. Пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, незаконно обналичившей через банк более 180 миллионов рублей.

Кроме того, установили фактов уклонения от налогов на сумму порядка 4 миллиардов рублей и отмывание похищенных средств дольщиков общей суммой 54 миллиона рублей.

Материалы по теме
Число преступлений снизилось в Ростовской области на 4%Количество совершенных наркоманами преступлений сократилось на Дону на 80%
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58