Гуайдо вернется в Венесуэлу в течение недели

Газета «Известия» пишет, что двадцать второго февраля лидер венесуэльской оппозиции, проигнорировав запрет Верховного суда, прибыл в приграничный город Колумбии, чтобы посетить центр распределения гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы. Вместе с тем, он посетил заседание Группы Лимы в Боготе.