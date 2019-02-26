Гуайдо вернется в Венесуэлу в течение недели

Газета «Известия» пишет, что двадцать второго февраля лидер венесуэльской оппозиции, проигнорировав запрет Верховного суда, прибыл в приграничный город Колумбии, чтобы посетить центр распределения гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы. Вместе с тем, он посетил заседание Группы Лимы в Боготе.
Днем ранее Гуайдо подписал указ, который легализует доставку американской гуманитарной помощи в страну. Со слов действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро, эти поставки являются лишь предлогом для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы.