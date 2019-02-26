Хотите, чтобы жизнь дарила счастье? Улыбайтесь!

Улыбка гарантирует успех
Однако многим людям приходится ее скрывать из-за несовершенства зубов. Например, посетительница ростовской стоматологической клиники WorldDent призналась, что почти 40 лет своей жизни провела без улыбки. И лишь после успешной реставрации зубов ее жизнь заиграла новыми красками. Красивая улыбка дала бывшей пациентке WorldDent не только умение радоваться жизни. Повысилась самооценка. Исчезли трудности с общением. А желание улыбаться привело к успеху в карьере и счастью в личной жизни. Она призналась, что стала другим человеком и жалела только об одном. Что не сделала красивую улыбку раньше. Ведь сколько комплексов и огорчений можно было бы избежать. Психологи доказали, что улыбаясь, человек не только притягивает к себе положительные эмоции, но и по-другому, позитивно воспринимает окружающую действительность. Сделать красивую улыбку сегодня легко и просто. Для этого потребуется всего несколько визитов в стоматологическую клинику WorldDent.
Спасительная технология
Быстрая технология производства красивой улыбки заключается в установке на внешний слой зуба ультратонкой накладки – винира. Виниры не требуют сильного обтачивания зубов, как это происходит при протезировании коронками. Для решения сложных задач, например, при очевидном недостатке зубной эмали или при значительных разрушениях зуба, можно применить винир 360 °. Это ультратонкий винир, покрывающий зуб со всех сторон. Основным его преимуществом являются высокие эстетические свойства. И если металлокерамическая коронка имеет металлический каркас, который нередко просвечивая, дает синеву зубу, формируя у десны очевидную черную полосу, то винир 360 ° делает зуб абсолютно естественным. Далеко не каждый профессионал визуально сможет распознать такой зуб. Еще одним немаловажным плюсом винира 360 ° является и минимальное препарирование зуба под него. Это значит, что живые ткани зуба сохраняются и такой зуб прослужит не один десяток лет.
Как это происходит?
Ангелина Шипилова, врач стоматолог-ортопед «World Dent»:
«Во время первого посещения клиники стоматолог определяет тип улыбки, открытый или закрытый. Выполняет диагностические оттиски и изготавливает диагностические модели. Это надо для того, чтобы человек заранее видел то, как он будет выглядеть с новой улыбкой. Затем устанавливается временная конструкция. А снятые оттиски направляются в зуботехническую лабораторию для изготовления индивидуальных виниров. Как правило, их изготовление занимает не более двух недель. Когда они готовы, посетитель еще раз приходит в клинику для их фиксации на зубах. Эта процедура абсолютно безболезненна, выполняется под анестезией».
О противопоказаниях
Виниры накладываются строго после профессиональной чистки зубов в кабинете стоматолога. После лечения кариеса и воспаления. По словам специалистов World Dent – это обязательная практика, без которой говорить о соблюдении технологии установки виниров нельзя. Самыми главными противопоказаниями считаются ортодонтические. В их числе – неправильный прикус, болезни, приводящие к стиранию зубов. Однако широкий спектр услуг, предлагаемый в клиникеWorld Dent, позволяет устранить любые проблемы, препятствующие установке виниров.
Преимущества виниров:
- создание красивой, естественной формы зуба,
-сохранение зубного ряда,
-сохранение живых тканей зуба,
- долговечность фиксации конструкции,
-неизменные эстетические свойства,
-восстановление жевательной функции.
Ангелина Шипилова:
«Срок службы у винира столько же, сколько и у зуба, на который он накладывается. Мы раньше слышали негативные отзывы о том, что накладки отходили от зуба самостоятельно. Могу авторитетно заявить. При отсутствии нарушения в подготовке зубов, в технологии производства и фиксации виниров - это исключено. Даже с возрастом, когда костная ткань деформируется, виниры остаются на месте».
Модная тенденция или спасение для зубов?
Помимо эстетической составляющей, заключающейся в восстановлении зубного ряда, виниры выполняют и очень важную функцию - защищают зубы от стирания. Стоматологи World Dent поясняют, что стирание зубов – это одна из форм их поражения. Коварство этой патологии заключается в том, что начальная стадия ее развития проходит незаметно для человека. Он узнает о проблеме лишь тогда, когда нарушается чувствительность зубов, появляется боль. Виниры способны не только предотвратить развитие этой патологии, но и успешно ликвидировать ее.
Если вы мечтаете о красивой улыбке и ровных зубах – обращайтесь в стоматологическую клинику World Dent. Всем, кто установил виниры, предоставляется гарантия и возможность бесплатного обслуживания в клинике на протяжении двух лет.
Стоматологическая клиника World Dent – это до мелочей продуманный сервис. Высокое качество услуг. Оперативная консультация и прием у необходимых узконаправленных специалистов.