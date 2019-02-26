Хотите, чтобы жизнь дарила счастье? Улыбайтесь!

Однако многим людям приходится ее скрывать из-за несовершенства зубов. Например, посетительница ростовской стоматологической клиники WorldDent призналась, что почти 40 лет своей жизни провела без улыбки. И лишь после успешной реставрации зубов ее жизнь заиграла новыми красками. Красивая улыбка дала бывшей пациентке WorldDent не только умение радоваться жизни. Повысилась самооценка. Исчезли трудности с общением. А желание улыбаться привело к успеху в карьере и счастью в личной жизни. Она призналась, что стала другим человеком и жалела только об одном. Что не сделала красивую улыбку раньше. Ведь сколько комплексов и огорчений можно было бы избежать. Психологи доказали, что улыбаясь, человек не только притягивает к себе положительные эмоции, но и по-другому, позитивно воспринимает окружающую действительность. Сделать красивую улыбку сегодня легко и просто. Для этого потребуется всего несколько визитов в стоматологическую клинику WorldDent.