Ремонт Станиславского в Ростове закончат в 2019 году

Проверяющая комиссия нашла ряд недочетов при выполнении ремонтных работ, департамент транспорта с учетом сделанных замечаний подготавливает документы по перечню необходимых мероприятий.
Проектно-сметная документация также находится в процессе подготовки, точная сумма, необходимая для завершения ремонта Станиславского, пока не известна.
Напомним, губернатор области Василий Голубев заявил, что власти "весьма осторожно и аккуратно" подходят к ремонту Станиславского, которая является одной из главных артерий города. Кроме того, глава региона сообщил, что на ее ремонт потребуется дополнительное финансирование.