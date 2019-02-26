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Ремонт Станиславского в Ростове закончат в 2019 году

26 февраля 2019, 08:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi
До конца 2019 года закончат ремонт улицы Станиславского в Ростове-на-Дону, сообщил председатель постоянной комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности в городе Максим Колесников.

Проверяющая комиссия нашла ряд недочетов при выполнении ремонтных работ, департамент транспорта с учетом сделанных замечаний подготавливает документы по перечню необходимых мероприятий.

Проектно-сметная документация также находится в процессе подготовки, точная сумма, необходимая для завершения ремонта Станиславского, пока не известна.

Напомним, губернатор области Василий Голубев заявил, что власти "весьма осторожно и аккуратно" подходят к ремонту Станиславского, которая является одной из главных артерий города. Кроме того, глава региона сообщил, что на ее ремонт потребуется дополнительное финансирование.

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