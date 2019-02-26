Ремонт Станиславского в Ростове закончат в 2019 году

Напомним, губернатор области Василий Голубев заявил, что власти "весьма осторожно и аккуратно" подходят к ремонту Станиславского, которая является одной из главных артерий города. Кроме того, глава региона сообщил, что на ее ремонт потребуется дополнительное финансирование.