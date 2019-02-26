Ростовчане помогут приобрести продукты для одиноких пенсионеров

Потом, как рассказала Назарова, продукты привезут на склад и распределят по категориям. А на следующий день, 3 марта, сформируют продуктовые наборы. "В них войдет все необходимое: масло, чай, сладкое, крупы. Мы пытаемся сделать так, чтобы все бабушки и дедушки получили полноценный набор продуктов", - отметила Назарова. По ее словам, такого количества продуктов хватит ориентировочно на четыре месяца.