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Ростовчане помогут приобрести продукты для одиноких пенсионеров

26 февраля 2019, 11:36
Фото: RostovGazeta
Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдет 2 марта.

Посетители магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" смогут купить продукты одиноким бабушкам и дедушкам в субботу 2 марта, рассказала президент благотворительного Фонда продовольствия "Русь" Юлиа Назарова на пресс-конференции в понедельник.

Назарова сообщила, что общегородской продовольственный марафон "Корзина доброты" пройдет совместно с компанией X5 RetailGroup во всех 146 магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" в Ростове-на-Дону.

"Придя в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" 2 марта, можно будет приобрести продукты длительного хранения, - и оставить их волонтерам возле зоны касс", - сообщила президент фонда. По ее словам, акция будет идти весь день, с 10.00 до 18.00.

Потом, как рассказала Назарова, продукты привезут на склад и распределят по категориям. А на следующий день, 3 марта, сформируют продуктовые наборы. "В них войдет все необходимое: масло, чай, сладкое, крупы. Мы пытаемся сделать так, чтобы все бабушки и дедушки получили полноценный набор продуктов", - отметила Назарова. По ее словам, такого количества продуктов хватит ориентировочно на четыре месяца.

В случае, если каких-то продуктов в наборах не будет хватать, их дополнят. "Мы как торговая сеть берем на себя обязательство дополнить продуктовые наборы недостающими позициями за свой счет", - сообщил заместитель директора макрорегиона "Юг" торговой сети "Пятерочка" Алексей Полянский.

4 марта волонтеры развезут продукты по Азовскому, Аксайскому, Каменскому, Матвеево-Курганскому, Таганрогскому районам и городам Новочеркасск и Новошахтинск. "Можно поехать вместе с нами в районы, пообщаться с бабушками и дедушками, увидеть, как они живут, и передать продукты", - добавила Назарова. Все расходы, связанные с проведением акции, взяла на себя X5 RetailGroup.

Для акции выбирали пенсионеров, которые не получают поддержку от семьи. Список нуждающихся бабушек и дедушек был определен совместно с Министерством труда и социального развития Ростовской области и епархией. Цель марафона - помочь одной тысяче бабушек и дедушек. "Но точное число будет известно, когда мы соберем продукты", - заключила Назарова.

Акция "Корзина доброты" стартовала в 2015 году.За это время организаторам – компании X5 RetailGroupи Фонду продовольствия "Русь" удалось собрать 227 тонн еды. Благотворительную помощь получили 20 тысяч семей из 36 городов.

В 2018 году марафоны прошли в пяти городах страны: Казани, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Москве. Как отметили организаторы, количество наборов было разным. В Самаре, например, собрали помощь 1,2 тысячи бабушкам и дедушкам. В 2019 марафон проведут в Ростове, Самаре, Новосибирске, два раза в Москве.

#Новости#Общество
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