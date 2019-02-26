Ростовский поставщик металла не следит за взрывобезопасностью котельной

Проверка состоялась в феврале, она была плановой. Оказалось, что организация не занималась техническим обслуживанием и ремонтом сетей газораспределения и газопотребления.
Кроме того, не была переоформлена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Также предприятием не обеспечивается взрывобезопасность здания котельной.
"Евраз металл инпром" входит в число ведущих российских металлотрейдеров, осуществляет поставки арматурного, фасонного, листового, трубного и сортового металлопроката.
В прошлом году к компании был подан иск с требованием взыскать 26,4 миллиона рублей неосновательного обогащения.