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Ростовский поставщик металла не следит за взрывобезопасностью котельной

26 февраля 2019, 06:53
Фото: pixabay.com
На территории одного из лидеров рынка торговли изделиями из металла, ростовской организации "Евраз металл инпром", прошла проверка, которая выявила несколько нарушений, сказано в документах, которые есть у RostovGazeta.

Проверка состоялась в феврале, она была плановой. Оказалось, что организация не занималась техническим обслуживанием и ремонтом сетей газораспределения и газопотребления.

Кроме того, не была переоформлена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Также предприятием не обеспечивается взрывобезопасность здания котельной.

"Евраз металл инпром" входит в число ведущих российских металлотрейдеров, осуществляет поставки арматурного, фасонного, листового, трубного и сортового металлопроката.

В прошлом году к компании был подан иск с требованием взыскать 26,4 миллиона рублей неосновательного обогащения.

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