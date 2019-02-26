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"Ростовводоканал" хранит 40-летние баллоны с кислородом

26 февраля 2019, 06:18
Фото: pixabay.com
В Ростовской области проверка работы компании "Ростовводоканал" выявила несколько нарушений, в том числе связанных с хранением баллонов с кислородом, следует из документов, которые есть у RostovGazeta.

Проверка состоялась в феврале и длилась 12 дней. Всего зафиксировали несколько нарушений.

Так, компания хранила баллоны с кислородом 1977, 1985, 1990 годов изготовления. Кроме того, обнаружили баллон с пропаном, который изготовили в 1994 году.

Кроме того, на складе хранения баллонов не было инструкции по эксплуатации, хранению и транспортировке. В конце 2018 года компания не провела противоаварийную тренировку по теме: "Разгерметизация баллона с кислородом".

Добавим, что в 2017 году чистая прибыль компании составила 593 миллиона рублей.

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