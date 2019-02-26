"Ростовводоканал" хранит 40-летние баллоны с кислородом

Проверка состоялась в феврале и длилась 12 дней. Всего зафиксировали несколько нарушений.
Так, компания хранила баллоны с кислородом 1977, 1985, 1990 годов изготовления. Кроме того, обнаружили баллон с пропаном, который изготовили в 1994 году.
Кроме того, на складе хранения баллонов не было инструкции по эксплуатации, хранению и транспортировке. В конце 2018 года компания не провела противоаварийную тренировку по теме: "Разгерметизация баллона с кислородом".
Добавим, что в 2017 году чистая прибыль компании составила 593 миллиона рублей.