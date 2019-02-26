rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Священник призвал россиянок не доверять современной медицине

26 февраля 2019, 10:44
Фото: wikipedia.org
Протоиерей Андрей Ткачев из храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области настоятельно рекомендовал верующим россиянкам никогда не раздеваться перед врачами-мужчинами, даже если ситуация критическая.

Газета «Известия» пишет, что он упрекнул жительниц России в их неподобающем поведении в общественных местах. Так, Ткачев отметил, что россиянки раздеваются «везде и при любом удобном случае». Вместе с тем, протоиерей считает современную медицину неэффективной и дорогостоящей.

В качестве альтернативы Ткачев посоветовал пить святую воду и молиться, принимая смерть как данность и неизбежность. Он добавил, что все им сказанное не является истиной в последней инстанции, но прислушаться стоит.

Отмечается, что позднее священнослужитель пояснил, что не призывал людей отказаться от медицинской помощи.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28