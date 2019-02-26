Священник призвал россиянок не доверять современной медицине

Газета «Известия» пишет, что он упрекнул жительниц России в их неподобающем поведении в общественных местах. Так, Ткачев отметил, что россиянки раздеваются «везде и при любом удобном случае». Вместе с тем, протоиерей считает современную медицину неэффективной и дорогостоящей.