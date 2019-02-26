Священник призвал россиянок не доверять современной медицине

Газета «Известия» пишет, что он упрекнул жительниц России в их неподобающем поведении в общественных местах. Так, Ткачев отметил, что россиянки раздеваются «везде и при любом удобном случае». Вместе с тем, протоиерей считает современную медицину неэффективной и дорогостоящей.
В качестве альтернативы Ткачев посоветовал пить святую воду и молиться, принимая смерть как данность и неизбежность. Он добавил, что все им сказанное не является истиной в последней инстанции, но прислушаться стоит.
Отмечается, что позднее священнослужитель пояснил, что не призывал людей отказаться от медицинской помощи.